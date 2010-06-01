МАК мала запис розмов у літаку Качинського ще місяць тому

Міждержавна авіаційна комісія ще 2 травня мала у своєму розпорядженні розшифровку записів розмов у кабіні пілотів літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить оприлюднена польськими властями стенограма розмов, переданих МАК Полящі.

На документі із 41 сторінки, який сьогодні був розміщений на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, написано, що це версія з "2 травня 2010 року". Того ж дня вона була роздрукована.

Документ підписаний трьома представниками МАК і трьома громадянами Польщі, один з яких ідентифікував голоси членів екіпажу.

У документі також відзначено, що його публікація "для цілей інших, ніж розслідування авіакатастроф", заборонена.

Згідно із записом, ця заборона міститься у рішенні російського уряду від 1998 року, яке визначає правила розслідування авіакатастроф, та Чикагській конвенції, на основі якої співпрацюють Польща і Росія у розслідуванні причин авіакатастрофи під Смоленськом.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар польського уряду заявив сьогодні, що оприлюднення стенограм розмов у кабіні пілотів узгодженк з російською стороною і не є порушенням міжнародних норм.

Польща розраховувала отримати оригінали "чорних скриньок" від російської сторони одразу після авіакатастрофи та оприлюднити їхні записи 22 квітня.

За даними польських ЗМІ, акредитований представник Польщі у МАК Едмунт КЛІХ отримав повні записи розмов у кабіні пілотів лише минулого тижня.