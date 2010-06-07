Зять Кім Чен Іра став новим прем'єром КНДР

Новим головою ради міністрів Північної Кореї став ЧХВЕ Ен Рім.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на заяву офіційного телебачення КНДР, кандидатуру ЧХВЕ висунуло на сесії Верховних зборів країни Політбюро Трудової партії Кореї.

У роботі сесії бере участь генеральний секретар партії і лідер КНДР КІМ Чен Ір.

На посаді голови ради міністрів КНДР, ЧХВЕ Ен Рім, голова пхеньянського відділення Трудової партії і чоловік сестри північнокорейського лідера, змінить КІМ Ен Іра.

Під час роботи сесії Верховних зборів був схвалений ще ряд кадрових перестановок. Зокрема, за пропозицією КІМ Чен Іра, на посаду заступника голови парламенту був призначений депутат ЧАН Сон Тхек. Кілька міністрів КНДР були відправлені у відставку.