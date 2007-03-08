Іран продовжить збагачення урану

Тегеран має намір продовжувати збагачення урану, незважаючи на рішення Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) згорнути половину проектів з надання технічної допомоги Ірану.

Як передає РІА «Новости», про це заявив у Відні постійний представник Ісламської Республіки при МАГАТЕ Алі Асгяр СОЛТАНІЄ.

"Жоден з призупинених проектів не пов`язаний зі збагачувальною діяльністю Ірану, тому відповідно до угоди про гарантії з МАГАТЕ, програму зі збагачення урану буде продовжено", - сказав Алі Асгяр СОЛТАНІЄ.

При цьому він зазначив, що Тегеран не має наміру припиняти співпрацю з МАГАТЕ.

Як повідомлялося, сьогодні представники 35 держав-членів Ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалили рішення згорнути половину проектів з надання технічної допомоги Ірану. З 55 проектів з кооперації в ядерній галузі з Тегераном частково або повністю припинені 23.