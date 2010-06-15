Росія загрожує скоротити постачання газу Білорусі

Росія обіцяє скоротити постачання газу Білорусі пропорційно боргу, що утворився, якщо протягом п`яти днів Мінськ не погасить заборгованість.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі із президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Зокрема, А. МІЛЛЕР повідомив, що утворилася значна заборгованість Мінська перед "Газпромом" за постачання газу в поточному році - в цілому близько 200 млн. дол.

Головна причина такої ситуації, за його словами, полягає в тому, що Білорусь продовжує платити за газ за торішніми цінами.

Він нагадав, що "Газпром" у зв`язку з цим надіслав білоруським колегам два офіційні листи. "Ми не отримали відповіді по суті, коли буде погашена заборгованість", - сказав О. МІЛЛЕР.

Відповідаючи на запитання Д. МЕДВЕДЄВА щодо подальших дій, А. МІЛЛЕР заявив, що, можливо, доведеться скоротити обсяг постачань газу до Білорусі. "Відповідно до умов контракту, у нас є всі підстави скоротити обсяг постачання газу в Білорусь пропорційно заборгованості перед Газпромом", - сказав він.

У свою чергу Д. МЕДВЕДЄВ розпорядився надати Білорусі п`ятиденний термін для оплати заборгованості. "З урахуванням того, що ми з Білоруссю взаємодіємо у партнерському руслі, надамо п`ятиденний термін для наших колег, для того щоб вони визначилися, як вести себе далі. Ви вийдете на керівників відповідних білоруських структур, які цим питанням займаються, і запропонуйте їм в найкоротші терміни погасити заборгованість", - сказав президент РФ.

"Якщо цього зроблено не буде, тоді доведеться застосовувати суворі заходи", - додав він.

Д. МЕДВЕДЄВ також заявив, що питання про ліквідацію заборгованості білоруської сторони перед "Газпромом" він обговорював на нещодавній зустрічі із президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ. "Я розмовляв з Олександром Григоровичем, він сказав, що це (ситуація із заборгованістю) пов’язано зі скрутним фінансовим становищем. Але зараз усім важко, і у "Газпрому" багато проблем", - сказав Д. МЕДВЕДЄВ.