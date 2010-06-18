Євросоюз затвердив нову економічну стратегію

Європейський союз (ЄС) затвердив нову економічну стратегію, яка називається "Європа 2020". "Вона спрямована на мобілізацію всіх інструментів і політичних сил ЄС і розрахована на докладення зусиль для цього всіма членами блоку. Стратегія дасть змогу провести структурні реформи ЄС" - зазначається в заяві, зробленій за підсумками засідання голів держав Євросоюзу в Брюсселі.

Стратегія також передбачає стабільне економічне зростання, підвищення конкурентоспроможності європейських товарів і соціальної інтеграції європейських громадян, яке грунтуватиметься на розвитку нових екологічних технологій. Євросоюз має намір підвищити зайнятість населення у віці 20-64 років з нинішніх 69% до 75%, наголошується в документі.

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