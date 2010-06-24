Президент США Барак ОБАМА звільнив командувача військами НАТО в Афганістані.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», американський Президент прийняв це рішення після особистої зустрічі з генералом Стенлі МАККРІСТАЛОМ.

Приводом послужило інтерв`ю тепер уже колишнього командувача журналу "Роллінг Стоунз", в якому генерал вельми невтішно відгукнувся про членів команди Б.ОБАМИ.

У той же час недавній кандидат у президенти від республіканської партії Джон МАККЕЙН у своєму мікроблозі в Twitter подякував генералу "за сміливу службу і самовідданість у захисті Америки".