Обама звільнив командувача військами НАТО в Афганістані
08:58, 24 червня 2010Світ
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Приводом послужило інтерв`ю
Президент США Барак ОБАМА звільнив командувача військами НАТО в Афганістані.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», американський Президент прийняв це рішення після особистої зустрічі з генералом Стенлі МАККРІСТАЛОМ.
Приводом послужило інтерв`ю тепер уже колишнього командувача журналу "Роллінг Стоунз", в якому генерал вельми невтішно відгукнувся про членів команди Б.ОБАМИ.
У той же час недавній кандидат у президенти від республіканської партії Джон МАККЕЙН у своєму мікроблозі в Twitter подякував генералу "за сміливу службу і самовідданість у захисті Америки".
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