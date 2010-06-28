Затримали десятки опозиціонерів, які вимагали відставки Лужкова

У центрі Москви затримано десятки опозиціонерів, які вимагали відставки мера міста Юрія ЛУЖКОВА.

Як передає Радіо «Свобода», серед затриманих координатор "Лівого фронту" Сергій УДАЛЬЦОВ і лідер руху "За права людини" Лев ПОНОМАРЬОВ.

Як повідомив по телефону радіостанції сам С.УДАЛЬЦОВ, "в 19.00 ми намагалися почати акцію "День гніву", - мерія не узгодила її під надуманим приводом. Ми вирішили проводити цивільний флэшмоб - дістали чорні листки паперу, символізуючи недовіру ЛУЖКОВУ, уряду Москви і, вимагаючи його відставки, стояли з ними мовчки. Буквально за хвилину налетіла міліція, там вся площа була уставлена вантажівками з солдатами внутрішніх військ і з ОМОНом, і почали бити».

За словами С.УДАЛЬЦОВА, його придушили, завалили і пів-площі протягнули просто по асфальту, руки здерли до крові. «Я зараз в «автозаку», у мене кров йде, жодної допомоги не надають, везуть кудись, дихати нічим. Дотягли також ще близько 20 чоловік в «автозак»...», - зазначив С.УДАЛЬЦОВ.

За його словами, всіх затриманих везуть кудись в невідомому напрямі по Садовому кільцю. «Загалом, якесь твориться жахливе беззаконня", - заявив С.УДАЛЬЦОВ.

Учасники акції, незважаючи на заборону влади, зібралися сьогодні увечері біля пам`ятника Юрію Долгорукому напроти будівлі мерії Москви.

Головні вимоги - негайна відставка мера Ю.ЛУЖКОВА, розпуск Московської міської думи, відновлення прямих виборів глав регіонів Росії, розширення повноважень органів місцевого самоврядування.

*** «День гніву» — акції російських опозиційних партій, рухів і груп на захист інтересів людей від погіршення соціально-економічного стану. В ході мітингів висуваються також і політичні вимоги.