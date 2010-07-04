На президентських виборах у Польщі вища явка, ніж у першому турі

У Польщі за перші дві години роботи виборчих дільниць у другому турі президентських виборів проголосувало 2,52% виборців, тоді як у першому турі за аналогічний період на дільниці з’явились 1,85% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила Центральна виборча комісія Польщі.

Найвища явка зафіксована у місцевості Устронє Морське, де з 6.00, коли відкрилися дільниці, до 8.00 (за польським часом) проголосувало 20% виборців.

Серед великих міст, де більшу підтримку має кандидат від партії „Громадянська платформа” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, найактивніше голосують у Щечіні - 3,26%.

В інших великих містах вже проголосувало від 2,5 до 3% виборців.

Виборча комісія зазначила, що голосування, яке має тривати до 20.00, проходить без проблем.

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологічних опитувань та прогнозів більшості експертів, Б.КОМОРОВСЬКИЙ та Ярослав КАЧИНСЬКИЙ мають практично однакові шанси перемогти у другому турі виборів.