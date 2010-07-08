Маркевич вигнав Рикуна з "Металіста"
08:59, 08 липня 2010Світ
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Мовляв, ходить пішки по полю
Головний тренер харківського "Металіста" Мирон Маркевич заявив, що більше Олександра Рикуна не буде в його команді.
"Я вважаю, що він (Рикун) зовсім не вартий того, щоб грати в такому клубі, як "Металіст". Навіщо мені футболісти, які ходять пішки по полю? Мені абсолютно однаково, де він продовжить свою кар`єру, але при мені його в "Металісті" не буде.
Наскільки я знаю, зараз він тренується з нашою молоддю. Якщо щось вийде, нехай там і грає", - цитують Маркевича "Известия в Украине".
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