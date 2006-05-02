Іран поскаржився на США в Раду безпеки ООН

Іран звернувся до Ради безпеки ООН з вимогою відреагувати на погрози США.

Відповідний заклик міститься в листі іранського Посла при ООН Мохамеда Джавада САРІФА, адресованому Генеральному секретарю Організації Об`єднаних Націй Кофі АННАНУ.

У листі говориться, що «недбалість ООН у питанні реагування на ці незаконні та невиправдані погрози гідна жалю і викликає у високопоставлених американських чиновників ще більшу зухвалість, в результаті якої вони навіть обговорюють можливість використання (відносно Ірану) ядерної зброї».

Вашингтон ніколи не погрожував військовою атакою на Іран, заявляючи, що вважає за краще розв’язати іранську ядерну кризу дипломатичним шляхом. Проте влада США постійно дає зрозуміти, що не виключає цього, передає Gazeta.ru.