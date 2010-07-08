Експерти називають візит Клінтон до Києва "головним чином, куртуазійним"

Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН під час візиту до Києва минулого тижня не мала на меті інтенсифікувати контакти з Україною, а лише продемонструвала важливість українсько-американських відносин.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному огляді Центру Східних досліджень.

Експерти назвали візит Х.КЛІНТОН „головним чином, куртуазійним, візитом ввічливості”, зауваживши, що він все-таки підкреслив, що США зацікавлені розвитком співпраці з Україною.

„Метою візиту радше було підкреслення значення Києва для США, а не інтенсифікація двосторонніх відносин”, - йдеться в аналізі.

Експерти звернули увагу, що Х.КЛІНТОН під час свого візиту уникала критики внутрішньої політики нових українських властей на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та хвалила закордонну політику.

„Обережність КЛІНТОН у критиці випадків порушення свободи слова в Україні може свідчити, що США, хоча бачать проблему, на даному етапі не робитимуть рішучих кроків щодо цього”, - зазначається в огляді.

На думку аналітиків, підтримка Х.КЛІНТОН покращання українсько-російських відносин вписується в політику „перезавантаження”, яку розпочали США та Росія з обранням в 2009 році нового американського Президента Барака ОБАМИ.

Експерти також зауважили, що Х.КЛІНТОН стала першим американським високопосадовцем, що відвідав Україну з візитом за останній рік, нагадавши, що вона зустрілася також з представниками опозиції та неурядових організацій.