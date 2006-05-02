Грузія ухвалить рішення про вихід з СНД через тиждень

Остаточне рішення про вихід Грузії із Співдружності незалежних держав буде ухвалене через тиждень.

Про це заявив міністр оборони Грузії Іраклій ОКРУАШВІЛІ, виступаючи в ефірі телекомпанії «Імеді», передає радіо «Свобода».

Сьогодні уряд Грузії обговорив конкретні питання і наслідки цього рішення, заявив журналістам державний міністр з економічних і структурних реформ Каха БЕНДУКІДЗЕ. «Ми конкретно обговорюємо це питання. Річ у тому, що в рамках СНД діють різні пільги. Наприклад, якщо громадянин Грузії хоче поїхати без візи, скажімо, в Білорусь, то він може це зробити - до тих пір, поки Грузія перебуває в СНД. Таким чином, ми або повинні залишитися в СНД, або вийти із Співдружності, але укласти двосторонні угоди з країнами-членами СНД про безвізовий режим і режим вільної торгівлі», - сказав К.БЕНДУКІДЗЕ.