Грузія ухвалить рішення про вихід з СНД через тиждень
Уряд вже обговорив наслідки цього рішення
Остаточне рішення про вихід Грузії із Співдружності незалежних держав буде ухвалене через тиждень.
Про це заявив міністр оборони Грузії Іраклій ОКРУАШВІЛІ, виступаючи в ефірі телекомпанії «Імеді», передає радіо «Свобода».
Сьогодні уряд Грузії обговорив конкретні питання і наслідки цього рішення, заявив журналістам державний міністр з економічних і структурних реформ Каха БЕНДУКІДЗЕ. «Ми конкретно обговорюємо це питання. Річ у тому, що в рамках СНД діють різні пільги. Наприклад, якщо громадянин Грузії хоче поїхати без візи, скажімо, в Білорусь, то він може це зробити - до тих пір, поки Грузія перебуває в СНД. Таким чином, ми або повинні залишитися в СНД, або вийти із Співдружності, але укласти двосторонні угоди з країнами-членами СНД про безвізовий режим і режим вільної торгівлі», - сказав К.БЕНДУКІДЗЕ.