Президент Росії візьме участь у російсько-українському форумі

Російсько-український міжрегіональний економічний форум відбудеться в Геленджику (Краснодарський край, РФ) на початку жовтня, повідомив журналістів помічник президента Росії Сергій Приходько. Участь у форумі має намір взяти президент РФ Дмитро Медведєв.

У серпні готується саміт ОДКБ у Вірменії. У вересні голова російської держави планує брати участь в другому світовому політичному форумі в Ярославлі та в сьомому форумі міжрегіональної співпраці Росії і Казахстану в Усть-Каменогорську, наводить слова Приходька РІА "Новости".