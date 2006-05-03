Загибель аеробуса над Чорним морем

При посадці в аеропорту Адлера зазнав катастрофи літак А-320, що виконував рейс з Єревана до Сочі. Літак імовірно належить авіакомпанії "Вірменські авіалінії". Катастрофа сталася о 3:15. На місці падіння літака працює оперативно-слідча група. Найближчим часом почнеться допит диспетчерів авіавузлу Адлера.

За даними Міністерства з надзвичайних справ Росії, на борту загиблого А-320 були 113 людей: 105 пасажирів, з них 6 дітей і 8 членів екіпажа.

За попередніми даними, при заході на посадку командир екіпажа зв`язався з диспетчерами, які через низьку хмарність і погану видимість порадили йому повернутися до Єревана. Командир екіпажа погодився, але за кілька хвилин передумав і попросив другої спроби. Диспетчер запропонував йому на вибір дві посадкові смуги з видимістю 100 і 360 м. Командир екіпажа з якихось причин не справився з посадкою. Літак впав в море на відстані 5-6 км від берега, де глибина становить близько 400 м.

На місці авіакатастрофи працюють водолази, проте вони не можуть дістатися глибше 120 м. На морі шторм 4 бали, падає проливний дощ.

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