Комісію, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, звинувачують у корупції

Польська редація журналу Newsweek заявляє, що Міждержавна авіаційна комісія є “цілковито скорумпованою організацією”, яка “традиційно покладає вину за авіакатастрофи на пілотів для захисту власних інтересів”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, видання пише: „Історія МАК та її голови Татяни АНОДІНОЇ, яка розслідує причини Смоленської авіакатастрофи, - це смуга великих афер та корупційних скандалів”.

Newsweek зазначає, що створений у 1991 році МАК мав відповідати за безпеку авіаруху у державах СНД, проте перетворився на “унікальну структуру”, яка, з одного боку, стала комерційною компанією, що отримує доходи за сертифікацію авіаобладнання, а з іншого, став дипломатичним представництвом, працівники якого отримали теж дипломатичний імунітет.

„Найбільше суперечностей викликає факт, що, визначаючи причину авіакатастроф, МАК сам себе судить – адже він допускає до використання обладання, можливу аварію чи недоліки якого пізніше мав би підтвердити”, - пише видання.

Newsweek нагадує про катастрофу вірменського літака A320, причиною якої МАК назвав помилку пілотів, приховавши інформацію про помилки диспетчерів і фатальний технічний стан аеродрому.

За даними видання, у 2007 році МАК звинуватив екіпаж Іл-76 у катастрофі у Баку, при цьому на літак перед польотом було встановлено двигуни, які ще сім років тому були списані на металобрухт. „МАК видав на них сертифікат, а компанія, ніби очікуючи на катастрофу, застрахувала літак на 10 млн. доларів”, - пише журнал.

Як повідомляв УНІАН, у травні МАК у попередньому звіті про причини катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився 10 квітня під російським Смоленськом, опосередковано назвала винними пілотів.

Ряд експертів вважають, що справжньою причиною авіакатастрофи можуть бути неправильні дані, надані екіпажу диспетчером Смоленського аеродрому.