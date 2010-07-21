Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав короля Бельгії Альберта II з нагоди національного свята.

“Від імені народу України та від мене особисто прошу прийняти щирі вітання з нагоди національного свята Королівства Бельгія”, - йдеться у вітанні глави Української держави, повідомляє його прес-служба.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що взаєморозуміння та динамічний політичний діалог, які характеризують відносини між Україною та Бельгією, і надалі сприятимуть поглибленню двостороннього співробітництва в багатьох сферах в ім`я процвітання народів наших держав, зміцнення безпеки і стабільності в Європі.

Президент України побажав королю Бельгії міцного здоров`я і нових звершень у виконанні відповідальної державної місії, а дружньому бельгійському народові - щастя та процвітання.