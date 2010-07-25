У 2011 році Косово зможе подати заявку на членство в ООН, заявив Президент Косово Фатмір СЕЙДІУ.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, він сказав: «Нам знадобляться нові визнання, але я вірю, що ми зможемо наступного року надати нові аргументи у зв`язку з нашою заявкою на членство в Організації Об`єднаних Націй».

У Пріштині розраховують, що Косово визнають декілька десятків нових країн до відкриття у вересні чергової сесії Генеральної асамблеї ООН, на якій розглядатиметься косовське питання.

Албанська влада Косово повідомила, що починають нову кампанію з метою забезпечення підтримки самопроголошеної держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня голова Міжнародного суду ООН Хісасі ОВАДА заявив, що самопроголошення Косово незалежності не суперечить нормам міжнародного права.

Албанська влада Косово 17 лютого 2008 року в односторонньому порядку за підтримки США і низки країн ЄС проголосили незалежність краю від Сербії.

Сербія, Росія, Китай, Індія й низка інших країн відмовилися визнати Косово, вважаючи, що косовські албанці своїм відокремленням брутально порушили норми міжнародного права.

Міжнародний суд розглядав питання про законність проголошення незалежності Косово на вимогу Генасамблеї ООН. Судді повинні були відповісти на питання чи "Відповідає одностороннє проголошення незалежності тимчасовими інститутами самоврядування Косово нормам міжнародного права?".