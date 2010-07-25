Фідель Кастро побував на місці свого першого бою

Лідер кубинської революції Фідель Кастро взяв участь в урочистому заході, присвяченому пам`яті загиблих при штурмі казарми "Монкада" в 1953 році, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на кубинські ЗМІ.

135 молодих революціонерів під керівництвом Фіделя Кастро 26 липня 1953 року спробували в атакувати військові казарми на півдні країни, щоб захопити арсенал і підняти повстання. Після невдалої спроби учасники штурму, які залишилися в живих, опинилися у в`язницях, проте згодом під тиском громадськості були амністовані.

Дата бою дала ім`я революційній організації Фіделя Кастро - «Рух 26 липня» (ісп. Movimiento 26 Julio або M 26-7), яка повалила уряд Батісти 1959 року.

Фідель, одягнений у темно-зелену сорочку напіввійськового зразка, відвідав у суботу Мавзолей мучеників 26 липня в муніципалітеті Артеміса в провінції Гавана.

Для багатьох кубинців темно-зелена форма головнокомандуючого, яку Фідель незмінно носив майже все 50 років перебування при владі, стала одним з революційних символів. З 2006 року на всіх фотографіях, які публікували кубинські ЗМІ, і в усіх телепередачах Кастро був одягнений в цивільне (спортивний костюм або легку сорочку).

Разом з Кастро в урочистому заході, що відбувся у суботу, взяли участь Раміро Вальдес Менендес і Гільєрмо Гарсія Фріас, які мають почесні звання "команданте Революції", а також учасники штурму казарми "Монкада" 57 років тому Рамон Перес Ферро і Хеласіо Фернандес.