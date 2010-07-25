Медведєв погодився щороку святкувати перемогу над Японією

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав федеральний закон «Про внесення змін до статті 11 Федерального закону «Про дні військової слави й пам`ятні дати Росії».

Як передає РІА «Новости», законом встановлюється нова пам`ятна дата Росії - 2 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік).

Поправки до закону були прийняті Держдумою РФ 7 липня 2010 року й схвалені Радою Федерації 14 липня.

2 вересня 1945 року було підписано акт про капітуляцію Японії. Під цим актом поставили свої підписи представники союзних держав, що брали участь у військових діях, зокрема Радянського Союзу. Цей день ознаменував собою закінчення Другої світової війни.