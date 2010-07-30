Путін пропонує частині російських чиновників піти по-доброму

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив залучити російську армію до гасіння пожеж у ряді регіонів країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідне розпорядження Президент дав прем`єр-міністру Росії Володимиру ПУТІНУ по телефону.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що в майбутньому потрібно подумати про збільшення спеціального авіапарку для гасіння пожеж.

Президент РФ також розпорядився надати необхідну матеріальну допомогу постраждалим, зокрема з відновлення згорілих будинків.

У свою чергу, В.ПУТІН у Нижньогородській області на нараді з ситуації, що склалася у зв`язку з пожежами, повідомив, що в 14 суб`єктах Росії: Липецькій, Воронезькій, Тульській, Тамбовській, Білгородській, Володимирській, Івановській, Рязанській, Московській, Нижньогородській, Ульяновській і Кіровській областях, а також у Республіці Мордовія і Татарстан залишається дуже складна ситуація.

Він підкреслив, що для відновлення будинків з держбюджету суб`єктам федерації будуть виділені необхідні грошові кошти. За словами В.ПУТІНА, на одне домоволодіння в середньому виділятиметься приблизно 3 млн. рублів (близько 100 тис. дол.)

Також він повідомив, що з федерального бюджету кожному члену постраждалої сім`ї буде виплачено по 100 тис. рублів (близько 3,3 тис. дол.). Така ж сума буде виділена з обласних бюджетів.

Крім того, за словами В.ПУТІНА, членам сімей загиблих буде виплачено по 1 млн. рублів (близько 33 тис. дол.) за кожного загиблого.

«Судячи з настроїв людей і виходячи з цих настроїв, рекомендую керівникам муніципалітетів, стосовно яких є великі сумніви щодо довіри до них з боку громадян, скласти з себе владні повноваження, а губернаторам - створити робочі групи і штаби на чолі з одним зі своїх заступників, яким доручити оперативну роботу з допомоги громадянам і відновлення втраченого житла», - сказав В.ПУТІН.

Він також підкреслив, що правоохоронні органи проведуть ретельне розслідування і дадуть оцінку діяльності і роботі кожного посадовця.