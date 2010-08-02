Росія не дає Польщі матеріали розслідування Смоленської катастрофи

Представник Польщі у Міждержавному авіаційному комітеті Едмунт КЛІХ заявляє про брак доступу до матеріалів розслідування Смоленської авіакатастрофи, яке веде МАК.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише сьогодні польська Gazeta Wyborcza з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Е.КЛІХ нещодавно надіслав „гострий лист” до голови МАК Тетяни АНОДІНОЇ, у якому „вимагає від росіян інформації у справі Смоленської катастрофи, повної відкритості та поваги засад міжнародної співпраці”.

„Росіяни не хочуть давати доступ до матеріалів”, - сказав виданню Е.КЛІХ, який 29 липня вилетів до Москви.

Gazeta Wyborcza відзначає, що, згідно із Чиказькою конвенцією, на підставі якої відбувається співпраця росіян з поляками у розслідуванні авіакатастрофи, представник Польщі має мати доступ до всіх матеріалів.

За даними видання, російська сторона, зокрема, не надає дані про роботу контролерів аеродрому, його технічне оснащення та чинні у Росії процедури авіаруху.

Російський пілот та експерт Володимир ГЕРАСІМОВ сказав газеті, що МАК причиною усіх досліджуваних авіакатастроф називав „помилку пілотів”.

Довідка УНІАН. МАК в оприлюдненому у травні попередньому рапорті причин катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського опосередковано назвав винними пілотів, які наважилися посадити машину в умовах сильного туману.