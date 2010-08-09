США відкриють ще одну військову базу в Киргизії

США планують створити в Киргизії військову базу неподалік міста Ош на півдні країни. Згідно із заявою американського міністерства оборони, там будуть розміщені казарми для солдатів і гуртожитки для офіцерів. Військові, яких розквартирують на новій базі, будуть озброєні, крім стрілецької зброї, мінометами (калібр до 120 мм) і гранатометами. Розміщення під Ошем важкої артилерії і бронетанкових військ не планується.

За деякими даними, орендна плата за цю базу становитиме 10 млн. дол. Про це повідомляє телеканал Press TV з посиланням на американські ЗМІ.

Як заявив заступник держсекретаря США Роберт Блейк, обстановка в Киргизії залишається нестабільною, відносини між киргизьким і узбецьким населенням півдня цієї країни досить напружені. У Вашингтоні також стурбовані можливістю проникнення до Киргизії бойовиків з Афганістану.

У Киргизії вже є база військово-повітряних сил (ВПС) США в аеропорту Манас, яка використовується як транзитний транспортний центр для перевезень військових вантажів збройних сил США до Афганістану. Безпека цієї бази вже була названа Білим домом "національним пріоритетом", оскільки Манас відіграє важливу роль в постачанні афганського угруповання НАТО.

Місто Ош, нагадує РосБізнесКонсалтинг, в червні 2010 р. став центром міжетнічних зіткнень між узбеками і киргизами, які живуть на цій території, в результаті загинули, за різними даними від 300 до 1 тис. осіб.

У Киргизії є і база російських ВПС. Вона розташована під містом Кант. Там розташовані багатоцільові винищувачі Су-27, штурмовики Су-25, військово-транспортні і навчальні літаки. У 2009 р. РФ і Бішкек уклали договір про присутність військових літаків в Киргизії на 49 років.