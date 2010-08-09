Трирічну дитину викинули з вікна будинку в Москві

Міліціонери в неділю затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї трирічної дочки, яку він, як припускає слідство, викинув з вікна горішнього поверху будинку, повідомило РИА Новостиу понеділок джерело в правоохоронних органах Москви.

Трагедія сталася в ніч на 8 серпня.

"За версією слідчих, затриманий 1977 року народження в ніч на неділю, 8 серпня, скинув з лоджії свою доньку 2007 року народження, яка від одержаних травм загинула на місці", - сказав співбесідник агентства.

Співробітники міліції за гарячими слідами затримали підозрюваного. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.