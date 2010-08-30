Китай вимагає підвищити зарплату на японських підприємствах
01:08, 30 серпня 2010Світ
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Міністр попросив внести ясність
За повідомленнями з Японії, в результаті широкомасштабних трудових диспутів китайський прем`єр-міністр Вень Цзябао вимагає підвищення зарплати на японських підприємствах в Китаї, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Японські компанії пережили там потужну хвилю страйків з приводу оплати і умов праці.
Японський міністр закордонних справ Кацуя Окада попросив Китай внести ясність до своєї трудової політики.
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