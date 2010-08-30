"Поцілунок Іуди" сьогодні ввечері повернеться в Україну

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ отримав від генерального прокурора Німеччини викрадену злочинцями в Одесі картину Караваджо «Поцілунок Іуди» і сьогодні доставить її до України спецлітаком.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Берліні відбулася церемонія передачі українській стороні картини Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди».

Сенатор Берліна разом із генпрокурором ФРН, керівництвом Берлінської картинної галереї та представники німецької федеральної поліції передали А.МОГИЛЬОВУ полотно, яке під охороною української сторони, а також німецької поліції буде доставлено на спецлітак і разом з українською офіційною делегацією сьогодні пізно увечері буде перевезено до України.

«Якщо Президент тут, він вважає, що повинен повертати в Україну національні реліквії», - зазначив радник міністра внутрішніх справ Костянтин СТОГНІЙ.

Він також повідомив, що троє українських громадян, які викрали картину і були затримані у Берліні, зараз перебувають під вартою і чекають на екстрадицію до України, де постануть перед судом після завершення слідства.

К.СТОГНІЙ також повідомив, що десь через 10 днів МВС України поінформує про завершення операції з повернення на батьківщину з-за кордону інших національних культурних реліквій, зокрема деяких предметів із пограбованих скіфських курганів.

Як повідомляв УНІАН, картину Караваджо «Поцілунок Іуди» або «Взяття Христа під варту» викрали з Одеського музею Західного та Східного мистецтва у серпні 2008 року. 25 червня цього року у місті Берлін працівники карного розшуку МВС України спільно з німецькими колегами затримали членів транснаціональної групи, а викрадену картину вилучили у злочинців.