Папа Римський вважає, що Україна має бути брамою між Сходом і Заходом

Папа римський Бенедикт XVI вважає, що Україна має бути брамою між Сходом і Заходом.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це глава католицької церкви сказав у п’ятницю на зустрічі з новим послом України у Ватикані Тетяною ІЖЕВСЬКОЮ.

За словами понтифіка, зважаючи на своє географічне розташування, Україна має виконувати роль брами між Сходом і Заходом.

Папа римський Бенедикт XVI закликав до тісніших зв’язків України з Європою. Він також подякував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ за запрошення відвідати Україну.