Громадяни Молдови відповідають, яким бути президентові країни

У Молдові сьогодні, 5 вересня, проходить референдум щодо зміни статті Конституції про обрання глави держави.

Громадяни мають відповісти на запитання про те, як обирати главу держави: всенародно, як це було до 2000 року, або у парламенті, як це відбувається зараз.

Важливо, чи відбудеться сам референдум.

"Якщо на виборчі дільниці прийде одна третина зареєстрованих виборців, тобто 33,33 відсотка, в цьому випадку плебісцит буде визнаний таким, що відбувся. В іншому разі – ні", - повідомив журналістам секретар Центральної виборчої комісії Молдови Юрій ЧОКАН.

Правляча коаліція "Альянс за європейську інтеграцію" розраховує, що референдум допоможе подолати тривалу політичну кризу. Вона розпочалася навесні минулого року, коли після парламентських виборів ліберально-демократична опозиція звинуватила у фальсифікаціях комуністів, що були при владі. Організовані акції протесту вилилися в масові заворушення, учасники яких розгромили парламент і резиденцію Президента.

Із закликом бойкотувати референдум до населення звернулася партія комуністів, яка правила Молдовою останні вісім років, а зараз перебуває в опозиції з найчисленнішою фракцією в парламенті.