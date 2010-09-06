Референдум про внесення змін до Конституції Молдови провалився

Референдум з питання про внесення змін до Конституції Молдови, який пройшов у неділю, визнаний таким, що не відбувся.

Як передає РІА «Новости», про це заявив голова ЦВК Молдови Євген ШТІРБУ.

Згідно з даними ЦВК, в референдумі взяли участь 30,98% виборців при порозі явки в 33,33% виборців.

У неділю громадяни Молдови на референдумі мали визначити форму виборів Президента країни - чи залишиться вона, як зараз, парламентською, чи буде змінена на всенародну. Лідери правлячої коаліції, незважаючи на непримиренні розбіжності, що є між ними, закликали громадян республіки прийти на референдум. Екс-президент Молдови, голова опозиційної партії комуністів Володимир ВОРОНІН закликав електорат підтримати оголошений комуністами бойкот референдуму. На його думку, чинна влада боїться дострокових парламентських виборів і тому робить розрахунок на проведення референдуму.

Таким чином, у Молдові продовжує діяти 78 стаття Конституції, що передбачає вибори Президента парламентом.

Після чергових парламентських виборів у Молдові, які відбулися 5 квітня 2009 року і перемогу на яких здобула партія комуністів на чолі з Президентом В.ВОРОНІНИМ, у Кишиневі розпочалися масові безпорядки. Влада пішла на поступки опозиції і провели перерахунок результатів голосування, проте він істотно не змінив розстановку сил у парламенті.

Але новий склад законодавчого органу пропрацював недовго. Опозиційні фракції двічі зірвали голосування з виборівх Президента республіки, і парламент був розпущений відповідно до законодавства. Нинішній склад парламенту Молдови сформований за підсумками дострокових виборів, що пройшли 29 липня 2009 року.

Дві спроби нового парламенту обрати Президента (10 листопада і 7 грудня 2009 року) закінчилися безрезультатно. Згідно з Конституцією, обов`язки Президента тимчасово виконує спікер парламенту.