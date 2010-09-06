Мільйонери першими впоралися з кризою

У Німеччині після короткого спаду 2008 року, викликаного світовою фінансовою кризою, знову зросла кількість мільйонерів, досягнувши нового рекордного рівня. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на роботу, виконану Німецьким інститутом економічних досліджень.

ФРН займає п`яте місце в списку країн за кількістю мільйонерів: у Німеччині їх 430 тисяч. На першому місці, як і раніше, залишаються США, де живуть 4,7 мільйона мільйонерів. А найбільша питоме кількість мільйонерів зареєстрована в Сингапурі: там мільйонер - кожен десятий.

В цілому на подолання наслідків світової фінансової кризи мільйонерам знадобилося доволі небагато часу. "Для власників великих грошових коштів фінансова криза минула дуже швидко, не заподіявши істотної шкоди", - зазначив дослідник DIW Маркус Грабка (Markus Grabka).

Наголошується, що за час світової фінансової кризи німці втратили близько 140 мільярдів євро. Проте ці втрати були повернені буквально за кілька місяців. А вже в першому кварталі 2010 року їх фінансові накопичення досягли 4,8 трильйона євро, поставивши новий рекорд.

Лента.ру