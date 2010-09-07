Toyota збила на переході сім жінок

В Єкатеринбурзі (РФ) водій іномарки збив на пішохідному переході відразу сім жінок. Про це повідомляє newsru. За словами водія, він їхав на зелений сигнал світлофора і намагався уникнути зіткнення з вантажівкою, яка мчала на червоний вантажівкою. Свідки, проте, сумніваються в правдивості його слів.

Деякі свідки підтримують цю версію: за їх словами, вантажівка наглухо "застрягла" в пробці посеред перехрестя - прямо на трамвайних рейках. Коли через деякий час пробка трохи розсмокталася, водієві вантажівки став дошкуляти своїм дзвоном трамвай. У шофера не витримали нерви, і він зважився виїхати з перехрестя, не зважаючи на червоне світло, що горіло в той момент.

Toyota, яка тікала від удару, влетіла в натовп, що чекав біля пішохідного переходу. Політ іномарки зупинили лише рекламна конструкція і сходи магазину.

Деякі очевидці ДТП стверджують, що винуватець аварії виїхав на червоне. За деякими даними, іномарка рухалася з швидкістю близько 150 кілометрів в годину. Її гальмівний шлях склав близько 15 метрів. "Я почула сильний удар. Підняла голову і побачила, як люди полетіли в різні боки", - розповіла "Комсомольській правді" продавець, яка працювала в кіоску, в півметрі від якого загальмувала Toyota.

Поки достовірно відомо лише, що водій був тверезий. Проте надавати першу допомогу постраждалим він не поспішав. Як розповідають очевидці події, відразу після ДТП водій Toyota вийшов з машини і став дзвонити своєму адвокатові.

У ДТП травми одержали сім чоловік, повідомили в прес-службі ГУ МНС РФ у Свердловській області. Всі потерпілі госпіталізовані в лікарні Єкатеринбурга.

Всі потерпілі - жінки. Дві з них - у важкому стані, відзначають "Вести".