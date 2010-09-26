США розпочали новий наступ на півдні Афганістану
09:50, 26 вересня 2010Світ
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...але бойовиків не зустріли
Американські й афганські війська почали новий наступ на бойовиків на півдні Афганістану, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Раніше в цьому районі таліби чинили впертий опір.
У операції під кодовою назвою Dragon Strike ("Удар дракона") у провінції Кандагар беруть участь близько 8 тисяч військових.
Як повідомляє американський журналіст, який супроводжує американські війська (такий доступ надається при дотриманні ряду істотних обмежень), його підрозділ виявив бункери і компоненти вибухових пристроїв, але бойовиків не зустрів.
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