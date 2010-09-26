Президент Румунії відмовився від поліції заради кредиту МВФ

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ відмовився від поліцейського супроводу свого кортежу.

Як повідомляє Лента.ру, рішення Т.БЕСЕСКУ пов`язане з тим, що днями румунська поліція приєдналася до акцій протесту проти плану зниження державних витрат. 24 вересня приблизно шість тисяч співробітників поліції та системи виконання покарань влаштували марш протесту перед адміністрацією Президента. Учасники акції вимагали відставки Т.БЕСЕСКУ.

Основну охорону Президента Румунії забезпечує спеціальна служба безпеки. Проте досі кортеж глави держави додатково супроводжували близько десяти поліцейських.

Згідно з планом скорочення бюджетних витрат зарплати держслужбовців у Румунії скоротяться на 25 відсотків. Крім того, планується провести скорочення штатів. Звільнено буде 70 тисяч працівників бюджетної сфери. Завдяки цим заходам влада сподівається скоротити дефіцит бюджету з 7,4 до 4,4 відсотка від ВВП. Це необхідна умова для отримання кредиту в сумі 20 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду.

Одна з наймасштабніших акцій протесту проти плану скорочення державних витрат була проведена в Бухаресті 22 вересня. 10 тисяч мітингувальників спробували прорватися до будівлі уряду. Демонстранти кидали в поліцейських, які охороняли будівлю, яйця й пляшки.