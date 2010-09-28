У Бельгії повністю паралізоване повітряне сполучення

У Бельгії через страйк авіадиспетчерів зупинилося повітряне сполучення.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, страйк розпочався сьогодні о 14.00 за місцевим часом (15.00 за київським часом).

Закрито усі основні аеропорти Бельгії, і лише кілька рейсів планується здійснити до завтрашнього опівдня.

Авіадиспетчери страйкують через управлінські проблеми у державній компанії Belgocontrol, що відповідає за безпеку польотів у Бельгії.

До 12.00 29 вересня страйкарі сподіваються відновити переговори з керівництвом компанії.