У Бельгії повністю паралізоване повітряне сполучення
18:33, 28 вересня 2010Світ
773 0
Страйкують авіадиспетчери
У Бельгії через страйк авіадиспетчерів зупинилося повітряне сполучення.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, страйк розпочався сьогодні о 14.00 за місцевим часом (15.00 за київським часом).
Закрито усі основні аеропорти Бельгії, і лише кілька рейсів планується здійснити до завтрашнього опівдня.
Авіадиспетчери страйкують через управлінські проблеми у державній компанії Belgocontrol, що відповідає за безпеку польотів у Бельгії.
До 12.00 29 вересня страйкарі сподіваються відновити переговори з керівництвом компанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter