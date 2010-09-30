Генсек НАТО прибув до Тбілісі

Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен прибув до Тбілісі у четвер пізно ввечері з робочим візитом, повідомив РІА “Новости” представник прес-служби апарату віце-прем`єра Грузії, держміністра з питань інтеграції до європейських і євроатлантичних структур.

За її словами в Тбіліському міжнародному аеропорту Расмуссена зустріли віце-прем`єр Георгій Барамідзе і заступник міністра закордонних справ Грузії Георгій Бокерія.

Зустрічі генсека НАТО почнуться 1 жовтня з візиту до міністерство закордонних справ, де запланована зустріч з головою МЗС Гріголом Вашадзе. Далі зустрічі Расмуссена продовжаться в міністерстві оборони, де планується його невеликий виступ. Пізніше він зустрінеться з головою парламенту Давидом Бакрадзе і прем`єр-міністром Ніколозом Гілаурі.

У рамках візиту Расмуссен також візьме участь в церемонії відкриття партнерського офісу НАТО в Тбілісі.

На завершення візиту генеральний секретар НАТО зустрінеться з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Зустріч відбудеться з президентській резиденції в Тбілісі, після якої планується спільна прес-конференція.