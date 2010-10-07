Держдума РФ: антиросійська риторика Лукашенка викликає подив

Державна дума РФ заявляє, що «антиросійська риторика» керівництва Білорусі викликає подив і неприйняття у російського народу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідну заяву «Про ситуацію в російсько-білоруських відносинах» проголосували 380 російських депутатів. «За» проголосували всі фракції Держдуми, за винятком фракції КПРФ, депутати якої вважають, що ця заява не піде на користь відносинам двох країн.

«Використовувана в даний час керівництвом Республіки Білорусь антиросійська риторика викликає подив і повне неприйняття у російського народу, йде врозріз із загально історичною долею російського і білоруського народів, суперечить духу багатовікових культурних і економічних зв`язків, що склалися, нашому способу життя і мислення», - говориться в заяві.

Російські депутати підтримують позицію, висловлену з цього приводу Президентом Росії, і вважають неприпустимими «використовувати як розмінну монету весь той позитив, який десятиліттями створювався спільною працею росіян і білорусів».

Крім того, в документі звертається увага на те, що перед Росією і Білоруссю стоять стратегічні завдання, і ця обставина накладає на обидві держави особливу відповідальність, перш за все за ефективність і розвиток інтеграційних процесів у рамках СНД, ОДКБ, ЄврАзЕС, Митного союзу.

«Росія була і залишається твердим прихильником союзного будівництва. Цьому немає розумної альтернативи», - наголошується в документі.

Російські парламентарії також висловлюють впевненість в тому, що «кон`юнктурні політичні інтереси, які стали брати гору під час, передвиборчої кампанії, що почалася в Республіці Білорусь, не мають призвести до підриву союзницьких стратегічних відносин між нашими країнами, вбити клин у тісний союз двох братніх народів».

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на прес-конференції для російських журналістів Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО зробив ряд жорстких заяв на адресу російського керівництва, розкритикував енергетичну політику Росії, а також рішення РФ про розвиток Чорноморського флоту в Криму.

3 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у своєму відеоблозі заявив, що керівництво Білорусі вдалося до антиросійської риторики.