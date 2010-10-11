До парламенту Киргизії пройдуть 5-7 партій

За попередніми даними, після підрахунку 25,03% голосів виборців до парламенту Киргизії проходять п`ять партій.

Дані про результати голосування поступили з 584 виборчих ділянок з 2333.

Як повідомляв УНІАН, неділю у країні пройшли вибори до однопалатного парламенту країни.

Наразі лідирує опозиційна партія "Ата-Журт" (10,34%). Друге місце тримає соціал-демократична партія (СДПК) (8,06%), на третьому партія "Республіка" (6,97%), потім ідуть "Ар-Намис" (6,91%) і "Ата Мекен" (6,1%). Ще дві партії близькі до п`ятивідсоткового бар`єру.