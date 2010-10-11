До парламенту Киргизії пройдуть 5-7 партій
00:19, 11 жовтня 2010Світ
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Підраховано 25 відсотків голосів
За попередніми даними, після підрахунку 25,03% голосів виборців до парламенту Киргизії проходять п`ять партій.
Дані про результати голосування поступили з 584 виборчих ділянок з 2333.
Як повідомляв УНІАН, неділю у країні пройшли вибори до однопалатного парламенту країни.
Наразі лідирує опозиційна партія "Ата-Журт" (10,34%). Друге місце тримає соціал-демократична партія (СДПК) (8,06%), на третьому партія "Республіка" (6,97%), потім ідуть "Ар-Намис" (6,91%) і "Ата Мекен" (6,1%). Ще дві партії близькі до п`ятивідсоткового бар`єру.
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