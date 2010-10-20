Качинський поклав відповідальність за напад на правлячу партію

Голова найбільшої польської опозиційної партії „Право і справедливість” (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ поклав відповідальність за сьогоднішній напад на працівників бюро партії в Лодзі на правлячу у Польщі партію „Громадянську платформу” та засоби масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив на спеціально скликаній прес-конференції у Варшаві.

Я.КАЧИНСЬКИЙ назвав невипадковим напад на працівників його партії, зауваживши, що, за даними свідків, нападник кричав «антиПІСовські» гасла й погрожував вбити його самого.

«Хочу сказати, що це випадок є наслідком тієї великої кампанії ненависті, яка ведеться довгий час проти «Права та справедливості», - заявив він.

За словами Я.КАЧИНСЬКОГО, цю кампанію розпочала партія «Громадянська платформа» (РО), зауваживши, що її активно підтримали деякі засоби масової інформації.

Він зазначив, що на працівників та прихильників PiS нападали у Варшаві під час суперечок стосовно встановлення біля Канцелярії Президента Польщі хреста у пам’ять про жертв Смоленської катастрофи.

"Хрест було профановано, а прем`єр (Дональд) ТУСК був у захваті від того, що маємо Хайд-парк. Так такого типу Хайд-парки закінчуються", - сказав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що тепер за безпеку політиків та працівників PiS цілковито відповідає уряд.

„Кожне слово, яке буде продовження цієї кампанії, - незалежно від того, чи його проголосить політик, чи журналіст, - буде закликом до вбивства”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в бюро партії „Право і справедливість” у місті Лодзь 62-річний чоловік вбив одну та серйозну поранив ще людину. Нападника, котрий, за попередніми даними, напав на людей з ножем та переробленим на бойовий газовим пістолетом, затримано.