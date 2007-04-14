Яценюк здійснить робочий візит до Москви

У понеділок, 16 квітня, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК здійснить одноденний робочий візит до Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході візиту А.ЯЦЕНЮК зустрінеться із своїм російським колегою - міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ та секретарем Ради безпеки РФ Ігорем ІВАНОВИМ. Під час переговорів сторони обговорять актуальний стан українсько-російських відносин та перспективу їх подальшого розвитку.

В рамках візиту А.ЯЦЕНЮК також планує зустрітися з представниками української діаспори, відвідати Український культурний центр у Москві та взяти участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку.

Крім того, міністр закордонних справ України проведе прес-конференцію в інформаційному агентстві „РИА-Новости”.