Коломойський: єврейські громади в Європі доволі роз'єднані

Відомий український бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ заявляє, що на посаді голови Європейської єврейської ради має намір посилити взаємодію національних єврейських громад.

Про це І.КОЛОМОЙСЬКИЙ заявив в інтерв`ю телеканалу "1+1".

"Громади європейських країн достатньо роз`єднані, і ми розуміємо, що немає реального фактичного зв`язку. Якщо він існує на рівні керівників, то його немає між членами громад і рядовими членами громад. Тому у принципі ця інтеграція, вона б дала великий прогрес, великий поштовх і велику користь", - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.КОЛОМОЙСЬКИЙ був обраний керівником Європейської єврейської ради на найближчі 5 років.

У з`їзді єврейських керівників брали участь представники 25 європейських країн, посли Ізраїлю в Європі, міністри ізраїльського уряду, а також керівництво Американської єврейської ради.

Віце-президентом обрано Джонатана ДЖОЗЕФА (Велика Британія). Томі ОРНІ (Італія) і Вадим РАБИНОВИЧ (Україна) зберегли за собою посади віце-президентів.