Коломойський: єврейські громади в Європі доволі роз'єднані
Голова ЄЄР хоче посилити взаємодію
Відомий український бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ заявляє, що на посаді голови Європейської єврейської ради має намір посилити взаємодію національних єврейських громад.
Про це І.КОЛОМОЙСЬКИЙ заявив в інтерв`ю телеканалу "1+1".
"Громади європейських країн достатньо роз`єднані, і ми розуміємо, що немає реального фактичного зв`язку. Якщо він існує на рівні керівників, то його немає між членами громад і рядовими членами громад. Тому у принципі ця інтеграція, вона б дала великий прогрес, великий поштовх і велику користь", - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.КОЛОМОЙСЬКИЙ був обраний керівником Європейської єврейської ради на найближчі 5 років.
У з`їзді єврейських керівників брали участь представники 25 європейських країн, посли Ізраїлю в Європі, міністри ізраїльського уряду, а також керівництво Американської єврейської ради.
Віце-президентом обрано Джонатана ДЖОЗЕФА (Велика Британія). Томі ОРНІ (Італія) і Вадим РАБИНОВИЧ (Україна) зберегли за собою посади віце-президентів.