Жителі Каліфорнії сказали марихуані «ні»

Жителі Каліфорнії проголосували проти легалізації марихуани на території штату. Згідно з даними екзит-полів, які наводить CNN, законопроект, відомий також як Proposition 19 (пропозиція 19) відкинули 57 відсотків виборців, "за" висловилися 43 відсотки.

Газета The Los Angeles Times також повідомляє, що, за попередніми даними, більшість тих, хто проголосував не підтримали ідею легалізації наркотика. Видання засновує свої висновки на даних опитування 2200 осіб на 50 виборчих дільницях, і ще 600 осіб, яких опитали по телефону.

Питання про повну легалізацію марихуани було винесене на голосування в Каліфорнії 2 листопада, коли в штаті також проходять вибори губернатора і, як і по всій країні, вибори в Конгрес США.

Нині в Каліфорнії дозволено вживання каннабіса в медичних цілях (його можна офіційно купити за рецептом лікаря). У березні 2010 року стало відомо, що ініціативна група на чолі з Річардом Лі (Richard Lee), підприємцем, який займається вирощуванням марихуани для лікарських цілей, зуміла зібрати близько півмільйона підписів на підтримку легалізації. Це дозволило винести питання на референдум.

Прихильники легалізації аргументували свою позицію тим, що несправедливо переслідувати людей за вживання "травички" в той час, як алкоголь продається в необмежених кількостях. Крім того, вирощування і продаж марихуани повинні, на думку прихильників законопроекту, принести значний прибуток до бюджету штату (дохід від щорічного обороту марихуани в Каліфорнії оцінюється приблизно в 14 мільярдів доларів), а також усунути збиток, що заподіюється численними арештами за зберігання "травички" (у рік на території штату за цей злочин затримують 61 тисячу осіб).

Разом з тим, проти легалізації виступали представники правоохоронних органів, а також більшість каліфорнійських політиків - як республіканців, так і демократів.

Крім того, адміністрація президента США Барака Обами обіцяла пильно стежити за дотриманням на території Каліфорнії федерального законодавства про наркотики навіть у тому випадку, якщо пропозиція про легалізацію марихуани схвалять жителі штату.

Лента.ру