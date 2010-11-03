Генсек НАТО не виключає участі України в системі ПРО

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не виключає участі України, зокрема систем попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі і Мукачевому, в створенні системи протиракетної оборони альянсу.

Про це Генсек НАТО сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Я говорив про співпрацю з Росією (у питанні ПРО), але мені здається, що це запрошення має бути відкритим для наших євроатлантичних партнерів. Тобто це запрошення і Україні, якщо Україна цього побажає. Ми не виключаємо цієї можливості», - сказав А.РАСМУССЕН.

Він повідомив, що на майбутньому саміті НАТО в Лісабоні буде ухвалене рішення про створення територіальної ПРО на основі альянсу.

За словами А.РАСМУССЕНА, ПРО, яка призначена для захисту розгорнених військових контингентів, може бути розширена до масштабу територіальної протиракетної оборони, щоб захищати населення всіх країн.

"Я з надією дивлюся на розвиток подальшої позитивної співпраці з Україною на основі поточної політики, що проводиться Президентом і урядом України", - сказав генсек НАТО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Він нагадав, що недавно зустрічався з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і той підтвердив, що Україна має намір дотримуватися зобов`язань, узятих у рамках Комісії НАТО-Україна.

«Я це дуже ціную. Ми також обговорили, як би ми могли розвивати співпрацю між НАТО і Україною далі в узгоджених рамках», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Він підкреслив, що НАТО залишається прихильним рішенню Бухарестського саміту Альянсу про те, що Україна і Грузія можуть стати членами НАТО. «Якщо вони цього побажають і відповідатимуть необхідним критеріям. Усім нам відомо, що уряд України, скажімо так, дещо змінив євроатлантичну орієнтацію України, і ми повністю поважаємо це. НАТО - це добровільна організація, ми не примушуємо жодну з країн вступати до НАТО, тому Україна повинна вирішити майбутнє своїх взаємовідносин з НАТО», - сказав генсек Альянсу.