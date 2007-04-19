Літак, що виконував рейс Тбілісі-Київ, здійснив аварійну посадку

Літак авіакомпанії UM Air, що виконував рейс Тбілісі-Київ, увечері 18 квітня здійснив аварійну посадку в аеропорту Тбілісі.

Як повідомляє агентство «Новості-Грузія», літак був вимушений повернутися назад до грузинської столиці після півторагодинного польоту через розгерметизацію одного з виходів літака.

Як розповів агентству УНІАН один із пасажирів літака, спочатку виліт літака з Тбілісі перенесли на годину, злетіли близько 19.00, а після того, як літак почав набирати висоту, «у пасажира, який сидів біля запасного виходу над крилом, через розгерметизацію дверей засмоктало піджак».

За словами співбесідника агентства, після цього пілот прийняв рішення не збільшувати висоту і повернувся до Тбілісі. При цьому літак півтори години літав над містом, щоб використати пальне для здійснення успішної посадки.

Після посадки пасажири п`ять годин чекали в аеропорту, поки літак відремонтують.

Вилетів літак до Києва сьогодні, 19 квітня, близько 2-ї годин ночі за київським часом.

Як відзначив пасажир, члени екіпажу літака після посадки вийшли до салону з вибаченнями і при цьому повідомили, що посадка відбулася через спробу одного з пасажирів відкрити двері. Проте співбесідник агентства запевняє, що цього не було: пасажиру, у якого засмоктало край піджака, довелося відривати його, коли йому довелося вставати.

«Нам сказали, що якби ми піднялися вище, то були б жахливі результати», - відзначив співбесідник агентства. Про це сказали місцеві механіки, уточнив він.

«Представник авіакомпанії навіть не забезпечив пасажирів водою, хоча були і маленькі діти. Запропонували нам о 5-й ранку (у Києві - УНІАН) маленьку маршрутку до найближчого метро за їхній рахунок і все», - заявив він.

На даний момент агентство УНІАН чекає коментарів від компанії UM Air (Українсько-Середземноморські авіалінії).