Ан-124 доставив до Афганістану американські вертольоти

Пошуково-рятувальні вертольоти авіації Національної гвардії США перекидаються до Афганістану на борту транспортного літака Ан-124 авіакомпанії "Волга-Дніпро", повідомляє Defencetalk.

Звернутися по допомогу до приватної авіакомпанії американське військове відомство виявилося вимушене через зайнятість літаків C-17 і C-5, що використовуються для постачання військових контингентів в Афганістані і Іраку. Щільний графік польотів і необхідність обслуговування літаків не дозволили виділити машини для перевезення вертольотів національної гвардії.

Габарити Ан-124 дозволяють перевозити за один рейс три середні вертольоти. Сумарна "суха" маса машин дорівнює 15,3 тонни, що становить 1/8 максимальної вантажопідйомності "Руслана".

Лента.ру