Найбільша пожежа в історії Ізраїлю триватиме ще тиждень

Пожежа, що спалахнула 2 грудня поблизу ізраїльського міста Хайфа, призвела до загибелі 40 людей (майже всі - курсанти Управління в`язниць Ізраїлю), знищила 5 млн. дерев на площі близько 5 тис. гектарів, евакуйовано до 15 тис. осіб

За сьогоднішній день вдалося припинити просування полум`я. Як відзначають в ізраїльській службі гасіння пожеж і порятунку, прибуття значної кількості іноземних протипожежних літаків "змінило розклад сил, проте для остаточної перемоги над вогнем знадобиться близько тижня".

Загалом вже більше 20 країн надають Ізраїлю допомогу в гасінні пожежі поблизу Хайфи.

Тим часом поліція продовжує розслідування причин лиха. Сьогодні було арештовано двох 16-річних жителів друзського села Ісфія, яких підозрюють в недбалому поводженні з вогнем, що могло викликати цю найбільшу в історії Ізраїлю пожежу. В той же час, як підкреслюють в поліції, ця версія – не остаточна.