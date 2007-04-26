У конкурсі на місце в Євросуді перемогли Мармазов, Юдківська і Головатий

Заступник міністра внутрішніх справ України Василь МАРМАЗОВ, юрист Європейського суду з прав людини Анна ЮДКІВСЬКА та народний депутат України Сергій ГОЛОВАТИЙ перемогли в українському турі конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від України.

Три претенденти були відібрані шляхом таємного голосування конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, що відбулося 26 квітня у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як повідомив голова комісії, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, найближчим часом рішення конкурсної комісії буде направлено до Страсбургу.

1-5 жовтня 2007 року, після таємного голосування в Парламентській Асамблеї Ради Європи один з трьох кандидатів посяде вакантну посаду судді Європейського суду з прав людини від України.

О.ЛАВРИНОВИЧ поінформував, що участь у голосуванні взяли 10 членів конкурсної комісії з 11. Була відсутня та не брала участь у голосуванні член комісії - заступник голови Конституційного Суду України Сюзанна СТАНІК.

У ході останнього етапу конкурсу самовідвід взяв один з 13-ти кандидатів - заступник керівника проекту Агентства Міжнародного Розвитку США "Україна: верховенство права" Наталя ПЕТРОВА.

Разом з тим, до переліку конкурсантів було включено як претендента Віталія ПАНТЕЛІЄНКА, суддю Апеляційного господарського суду м Києва, який, згідно з поштовим штемпелем, надіслав документи на конкурс у встановлений регламентом термін.

У ході підбиття підсумків голова Лічильної комісії – суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Василь ФІЛАТОВ повідомив, що усі бюлетені, які брали участь у голосуванні, визнані дійсними.

За В.МАРМАЗОВА члени Комісії віддали 9 голосів, за А.ЮДКІВСЬКУ – 9 голосів, за С.ГОЛОВАТОГО – 5 голосів, за ШЕВЧУКА Станіслава – 5 голосів, за МЕРЕЖКА Олександра – 2 голоси. Решта конкурсантів не набрали голосів.

Щодо С.ГОЛОВАТОГО та С.ШЕВЧУКА як кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, був проведений другий тур голосування. У результаті за С.ГОЛОВАТОГО в таємному режимі проголосувало 6 членів Комісії, за С.ШЕВЧУКА – 4, йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Як повідомлялося, обрання судді Європейського суду з прав людини від України відбувається у зв’язку із закінченням терміну перебування на цій посаді судді Європейського суду від України.

Троє претендентів будуть направлені на співбесіду до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Після таємного голосування в ПАРЄ один з трьох кандидатів посяде вакантну посаду судді Європейського суду з прав людини від України.