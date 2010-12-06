Швеція надаватиме Україні щорічну допомогу

Міністри закордонних справ України та Швеції Костянтин ГРИЩЕНКО і Карл БІЛЬДТ підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Швеції про співробітництво в сфері розвитку, якою передбачено надання Україні технічної допомоги в розмірі 25 млн. дол. США щорічно на період до 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України, зазначивши, що угоду було підписано сьогодні у Стокгольмі в ході робочого візиту К.ГРИЩЕНКА до Швеції.

Також під час зустрічі міністри обговорили зокрема, питання щодо активізації політичного діалогу між двома країнами. Йшлося також про взаємодію двох країн в рамках міжнародних організацій. На зустрічі йшлося і про стан реалізації політики ЄС «Східне партнерство». Було відзначено важливість активізації зусиль в контексті поглиблення двосторонньої співпраці у сфері енергетики.