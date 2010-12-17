Росіянин, американка й італієць - на порозі космічної станції

Російський космічний корабель "Союз ТМА-20" провів успішну стиковку з модулем "Рассвет" Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє РІА “Новости”.

"Союз", який доставив на МКС новий екіпаж - росіянина Дмитра Кондратьєва, астронавта НАСА Кетрін Колман і представника Європейського космічного агентства італійця Паоло Несполі, - пристикувався до станції в автоматичному режимі.

Космонавти зможуть відкрити перехідні люки після стиковки і приєднатися до американця Скотту Келлі та росіян Олега Скрипочки й Олександра Калері, які вже перебувають на станції, за годину-півтори.

Місія нових членів екіпажу МКС, як очікується, триватиме 152 дні, після чого космонавти повернуться на Землю.

Політ "Союзу", що стартував до МКС з космодрому Байконур увечері 15 грудня, нагадує Лента.ру, супроводжувався технічними труднощами. Повідомлялося, що зв`язок між цими космічними апаратами і Центром управління польотом урвався ввечері 16 грудня приблизно на три години.