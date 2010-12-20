США не вважають результати виборів у Білорусі легітимними

Держдепартамент США не вважає результати президентських виборів у Білорусі легітимними.

Про це заявив на прес-брифінгу в понеділок офіційний представник відомства Філіп КРОУЛІ, передає РІА «Новости».

"Ми засуджуємо прояви жорстокості під час виборів... Особливо ми стурбовані надмірним проявом сили з боку влади... І ми не можемо вважати результати вчорашніх виборів легітимними", - заявив Ф.КРОУЛІ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

При цьому, за даними ЦВК Білорусі, близько 20% виборців проголосували достроково. Кандидати в Президенти Андрій САННИКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ заявили, що дострокове голосування стало одним із механізмів фальсифікації результатів виборів, оскільки влада за допомогою адміністративного ресурсу примушувала трудові колективи і студентів брати участь в достроковому голосуванні.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.

***О.ЛУКАШЕНКО є Президентом Білорусі з 1994 року – з моменту введення цієї посади в країні.