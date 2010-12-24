Європарламент збере спецзасідання по Білорусі

У Європейському парламенті відбудеться спеціальне засідання, присвячене ситуації в Білорусі після виборів 19 грудня цього року і масового розгону мирних демонстрантів у Мінську.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Президента Європарламенту.

«Після консультацій, проведених Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ з керівниками відповідних комітетів і делегацій Європарламенту, було ухвалене рішення провести спеціальне спільне засідання по ситуації в Білорусі», - повідомляє прес-служба.

Засідання відбудеться в середу, 12 січня. У ньому візьмуть участь члени Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, підкомітету з прав людини, делегацій Європарламенту в Парламентській Асамблеї Euronest (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства») і зі зв`язків із Білоруссю, а також Президент Європарламенту

«Важливо, щоб ми підтримували тиск на уряд Олександра ЛУКАШЕНКА на найвищому рівні після жорстокостей у Білорусі. Європейський парламент оцінить проведення президентських виборів, а також наступні події, включаючи надмірне і непропорційне використання сили владою Білорусі, побиття і затримання кандидатів у президенти, а також жорстокість стосовно журналістів і активістів цивільного суспільства», - заявив із цього приводу Є.БУЗЕК.

Він також зазначив, що у ходу засідання депутати обговорять можливу майбутню відповідь ЄС на події в Мінську.

Є.БУЗЕК також укотре закликав владу Білорусі звільнити усіх затриманих 19 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Білорусі відбулися президентські вибори на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.