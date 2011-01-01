Жінка-президент вступила на посаду в Бразилії

Обрана 31 жовтня президентом Бразилії 63-річна Ділма РУССЕФФ 1 січня 2011 року офіційно приступила до виконання своїх обов`язків.

Донька болгарського політичного емігранта, комуніста Петра Русева не приховує, що в основному дотримуватиметься політики колишнього глави держави Лулу да СІЛВИ, і навіть іноді консультуватися з ним. Лулу да СІЛВА, як показують результати соціологічних опитувань, залишається украй популярним в Бразилії. Він не виключив, що виставить свою кандидатуру на виборах в 2014 році.

Відомо, що Д.РУССЕФФ вирішила ввести до складу уряду Бразилії 9 міністрів-жінок. Проте очікується, що при президентстві нового глави країни ряд міністрів часу Лулу да СІЛВИ збереже свої посади. Зокрема, це міністр фінансів.

Нового президента очікують низка труднощів на своїй посаді, зазначає РосБізнесКонсалтинг. У 2014 році країна прийме чемпіонат світу з футболу, а за два роки по тому – Олімпійські ігри. Тим часом, одне з головних її міст – Ріо-де-Жанейро – продовжує залишатися символом розгулу злочинності. Його жителі скаржаться, що іноді бояться покидати свої будинки. Серед інших проблем країни – бідність, низька доступність освіти і медичного обслуговування для населення.